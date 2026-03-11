Поиски семьи Усольцевых не прекратятся даже после признания их погибшими

Родственники красноярской семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября 2025 года, смогут решить вопросы с наследством только после официального признания их погибшими. Об этом в беседе с aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Напомним, Усольцевы перестали выходить на связь 28 сентября прошлого года. Они отправились в однодневный поход в район горы Буратинка, откуда так и не вернулись. В конце марта текущего года исполнится полгода с момента их исчезновения, что является важным юридическим рубежом.