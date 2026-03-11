Поиски семьи Усольцевых не прекратятся даже после признания их погибшими
Родственники Усольцевых смогут вступить в наследство только после решения суда
Родственники красноярской семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября 2025 года, смогут решить вопросы с наследством только после официального признания их погибшими. Об этом в беседе с aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Напомним, Усольцевы перестали выходить на связь 28 сентября прошлого года. Они отправились в однодневный поход в район горы Буратинка, откуда так и не вернулись. В конце марта текущего года исполнится полгода с момента их исчезновения, что является важным юридическим рубежом.
«Признание погибшими — это такой юридический факт, который необходим для родственников, для оформления разнообразных документов. Например, для вступления в наследование. Мы понимаем, что, пока не установлен факт смерти человека, не может открыться наследственное дело», — пояснил Иван Соловьев.
По словам эксперта, следственные органы пока придерживаются основной версии — трагической случайности, которая привела к гибели туристов.
«Как я понимаю, оснований считать иначе у следствия пока нет. Конспирологические версии, которые возникали, не нашли подтверждения. Что касается следствия, то в случае признания Усольцевых погибшими оно не будет остановлено. И как только в урочище, где они пропали, сойдет снег, возобновятся поиски. И если найдут одежду, костные останки или какой-то биологический материал, это также позволит подтвердить факт гибели», — резюмировал юрист.
Ранее сообщалось о том, что в СК опровергли сообщения о найденной в тайге семье Усольцевых.