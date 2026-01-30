Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края четыре месяца назад, возобновили

В Красноярском крае спустя четыре месяца после исчезновения возобновились поиски семьи Усольцевых, пишет портал ngs.ru.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе со своей малолетней дочерью Ариной пропали в конце сентября 2025 года, отправившись в тайгу. Правоохранительные органы, координирующие поиск, склоняются к версии о несчастном случае.

Криминальная подоплека происшествия не рассматривается как приоритетная. Следствие считает, что семья могла заблудиться в труднопроходимой местности и погибнуть от резкого переохлаждения, так как в период их исчезновения температура в регионе резко упала.

Среди других вероятных версий — падение в природную ловушку, такой как карстовая пещера или каменный разлом, либо гибель в водах горного озера Атласное.

Также специалисты рассматривают версию о встрече семьи с браконьерами, которая могла завершиться трагически. Есть версия о преднамеренном побеге семьи за границу, однако доказательств этому нет.

Сын Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов сначала принимал участие в поисках матери, ее мужа и сестры. Некоторые отмечали его чрезмерные спокойствие и сдержанность в эмоциях, из-за чего среди людей появились вопросы и различные сомнения.

Сам Баталов объяснил свое поведение необходимостью сохранять силу духа из-за навалившихся проблем, включая трудности на работе и пожар в доме.

В социальных сетях и на тематических форумах историю исчезновения Усольцевых продолжают активно обсуждать. Пользователи выдвигают различные предположения: от бытовых несчастных случаев, например, угара в бане, до конфликтов на туристической базе.

