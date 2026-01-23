«В воде плавало только туловище»: у погибшего в Босфоре пловца Свечникова не было головы и рук

Тело российского пловца Николая Свечникова, участвовавшего в заплыве через пролив Босфор в Турции в августе 2025 года, нашли в изувеченном состоянии, пишет портал MSK1.RU.

По информации источника, у мужчины отсутствовали голова и руки. Проведенная накануне экспертиза ДНК подтвердила, что тело принадлежит спортсмену.

Несмотря на то что личность погибшего установлена, причина его смерти остается неясной. Судебно-медицинские эксперты готовят отчет по результатам вскрытия, работа над которым может занять от 3 до 6 месяцев.

Некоторые эксперты полагают, что части тела могли быть оторваны гребным винтом проходящего судна или моторной лодки. Однако эта версия не дает ответа на ключевые вопросы: почему срез на шее выглядит чистым, а само туловище при этом осталось практически нетронутым.

Специалисты допускают, что точную причину гибели установить так и не удастся и родители спортсмена могут никогда не узнать, что именно произошло.

Ситуацию усугубляет поведение организаторов межконтинентального заплыва, в котором участвовал Свечников. Они не выходят на связь с семьей погибшего и отказываются признавать допущенные в результате организации ошибки.

Ранее горюющая мать пловца Николая Свечникова указала на нестыковку в гибели сына в Турции.