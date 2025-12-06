Поиски в заливе Терпения: на Сахалине ищут двух сахалинцев, которые не вернулись с рыбалки

На Сахалине возбудили уголовное дело после исчезновения двух рыбаков, пишет портал ASTV. Транспортная прокуратура взяла на личный контроль установление всех обстоятельств происшествия в заливе Терпения.

Известно, что 27-летние жители города Поронайска Анатолий Сидихин и Александр Хон пропали 27 ноября.

По данным следствия, мужчины вышли на лодке «AMG RIB» ранним утром, в 6:00. Их предполагаемый маршрут пролегал от устья реки Поронай к устью реки Промысловой, далее — в акваторию Охотского моря в районе сел Новое и Туманное. С тех пор связь с рыбаками отсутствует, их местонахождение и судьба остаются неизвестными.

В настоящее время в возможном районе их нахождения продолжаются интенсивные поисково-спасательные мероприятия с привлечением различных служб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось, что в Румынии ищут потерявшегося британского туриста.