В Железногорске подростки-любовники исчезли после побега из школы

В городе Железногорске, расположенном в Красноярском крае, два влюбленных школьника самовольно покинули школу и перестали выходить на связь, о чем сообщил новостной портал Ngs24.ru.

Согласно информации, предоставленной местным изданием, обоим подросткам по 16 лет. В минувшую субботу пара пропала из специализированной Школы космонавтики, предназначенной для обучения одаренных детей.

Добровольцы немедленно начали поисковую операцию. Представители волонтерской организации подчеркнули, что молодые люди связаны романтическими отношениями.

Существует предположение, что молодые люди могли самовольно отправиться в Красноярск. Местный житель сообщил, что видел похожих по описанию молодых людей в Октябрьском районе города.

У пропавшей девушки установлены брекеты. На правой стороне носа у нее имеется пирсинг в виде золотого кольца. Ее рост составляет 167 см, она худощавого телосложения, с обесцвеченными волосами, окрашенными в розовый цвет и собранными в хвостик, глаза карие.

Рост юноши составляет 170 см, он среднего телосложения и носит очки. У пропавшего голубые глаза, а его длинные русые волосы собраны в хвостик.

