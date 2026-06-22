Поисковики прошли более 50 квадратных километров тайги, но Усольцевы не найдены
Спасатели обследовали 51 кв. км тайги под Красноярском, но Усольцевых не нашли
Сотрудники Зеленогорского поисково-спасательного отделения завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года. Как сообщает MK.RU со ссылкой на службу «Спасатель», за пять дней — с 17 по 21 июня — четверо спасателей на двух машинах обследовали 51 квадратный километр горно-таежной местности.
Результатов операция не принесла: следов семьи обнаружить не удалось. Ранее выдвигалась версия, что Усольцевых могли захоронить в известняке — это, по мнению источника из следственной группы, объясняет, почему тела до сих пор не найдены.