Поисковики прошли более 50 квадратных километров тайги, но Усольцевы не найдены

Сотрудники Зеленогорского поисково-спасательного отделения завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года. Как сообщает MK.RU со ссылкой на службу «Спасатель», за пять дней — с 17 по 21 июня — четверо спасателей на двух машинах обследовали 51 квадратный километр горно-таежной местности.