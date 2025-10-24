Поисковики выдвинули основную идею исчезновения семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, вероятно, потерялась в тайге. Об этом сообщили в региональном отделении «ЛизаАлерт» Lenta.ru. Специалисты не исключают, что во время похода с Сергеем, Ириной и их дочерью Ариной могли произойти непредвиденные обстоятельства.

Поисковики и волонтеры Красноярского отделения «ЛизаАлерт» продолжают обследовать район исчезновения семьи Усольцевых. По предварительным данным, наиболее вероятная причина пропажи — потеря ориентиров в тайге.

Пресс-служба организации отметила, что опыт показывает: простая версия часто оказывается верной. Все остальные сценарии происшествия рассматриваются компетентными органами.

Председатель регионального отделения Российского Красного Креста Алена Миронова отметила, что погодные условия могли сыграть решающую роль. Усольцевы отправились в поход налегке, что повышает риск переохлаждения или дезориентации в лесной местности.

По информации волонтеров, поисковые работы охватывают несколько километров вокруг предполагаемого маршрута семьи. Привлекаются как наземные группы, так и беспилотные летательные аппараты для осмотра труднодоступных участков.

Специалисты призывают всех, кто отправляется в лесные походы, заранее планировать маршрут, брать с собой необходимое снаряжение и сообщать о планируемом маршруте в службы спасения.

