Об этом проинформировали в администрации городского округа. Там отметили, что уложиться удалось в довольно сжатые сроки.

9 августа в Сергиевом посаде произошел взрыв на местном оптоволоконном заводе. Эпицентром утреннего ЧП стал склад, на котором хранилась пиротехника. Как сообщала ранее администрация Сергиево-Посадского городского округа, причиной взрыва стало нарушение технологических процессов.

В городе из-за случившегося было затруднено автомобильное движение, временно менялись маршруты автобусов. Местные горожане были шокированы произошедшим и сообщали, что звук взрыва был слышен даже за километры, а над домами поднялся столб дыма.

«Поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершены» -, сообщили в официальном аккаунте в соцсетях в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Напомним, в результате взрыва в Сергиевом Посаде были повреждены 92 дома на 397 квартир, более 30 частных и садовых домов, здание городского суда, 13 торговых объектов, три производственно-складских сооружения, а также 184 транспортных средства. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, владельцы поврежденных авто получат компенсации. Муниципалитет окажет помощь для компенсации ущерба и проведет работу по экспертизе.