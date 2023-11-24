Поисковый отряд «Восток» из Электрогорска поучаствовал в закрытии сезона проекта «Вахта Памяти-2023»

Буквально накануне окончился поисковый сезон «Вахты Памяти-2023». На торжественной церемонии закрытия побывали и ребята из электрогорского поискового отряда «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в музейном комплексе Зои Космодемьянской в Рузе. Всего в нем поучаствовали более полутысячи человек. Закрытие сезона посвятили Дню поисковика в Подмосковье. Организатором выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В пресс-службе администрации отметили, что на торжественное закрытие поискового сезона «Вахты Памяти-2023» пригласили почетного гостя - начальника военно-мемориального отдела Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Игоря Мирнова.