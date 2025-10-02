Появилась биография погибшего главного редактора «Вечерней Москвы»

2 октября 2025 года на 75-м году ушел из жизни известный российский журналист, возглавлявший газету «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. ТАСС обнародовал биографический очерк, охватывающий жизненный путь и ключевые достижения покойного.

Александр Иванович Куприянов родился 31 июля 1951 года в селе Иннокентьевка, расположенном в Николаевском районе Хабаровского края.

В 1972 году успешно завершил обучение в Хабаровском государственном педагогическом университете (ныне Педагогический институт Тихоокеанского государственного университета), получив квалификацию учителя русского языка и литературы.

Еще в студенческие годы Александр Куприянов начал сотрудничать на внештатной основе с региональными изданиями «Тихоокеанская звезда» и «Молодой дальневосточник».

С 1974 по 1976 год трудился собственным корреспондентом в «Тихоокеанской звезде», а затем в течение трех лет занимал должность заместителя редактора в «Молодом дальневосточнике».

В период с 1981 по 1991 год Александр Куприянов активно сотрудничал с газетой «Комсомольская правда», пройдя путь от рядового корреспондента до ответственного секретаря и члена редакционной коллегии.

В 1990-е годы занимал различные руководящие посты в редакциях «Российской газеты» и «Известий». В 1993 году возглавил «Экспресс-газету», став первым главным редактором этого российского таблоида.

В первой половине 2000-х годов последовательно руководил изданиями «Столичная вечерняя газета» и «Родная газета».

В 2005 году выступил одним из основателей ООО «Издательский дом Куприянова» (прекратило свою деятельность в 2018 году).

В 2010–2011 годах занимал должность главного редактора на радиостанции «Комсомольская правда».

С 2011 года и до конца жизни Александр Куприянов оставался главным редактором газеты «Вечерняя Москва».

Александр Куприянов являлся автором ряда романов и повестей, часть из которых выпустил под псевдонимом Александр Купер: «Флейта крысолова» (2011), «Надея» (2015), «Таймери» (2015), «Saudade. Урловские хроники» (2017).

В 2019 году под своим настоящим именем опубликовал роман «Истопник», в 2021 году — сборник повестей «Ангел мой», в 2023 году — книгу «Гамбургский симпатяга», а в 2025 году — сборник иронической прозы «Гадина» и роман «И тогда я сел в лодку и уплыл оттуда навсегда».

За свой вклад в журналистику был удостоен множества наград, в том числе звания заслуженного работника культуры РФ (2014).

Александр Куприянов был награжден орденами «Знак Почета», Дружбы (2021), а также отмечен Почетной грамотой президента РФ (2023).

Являлся лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии» (2017).

Ранее сообщалось, что ушел из жизни экс-главред знаменитого «Огонька» Виталий Коротич.