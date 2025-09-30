Ушел из жизни экс-главред знаменитого «Огонька» Виталий Коротич

На 90-м году жизни скончался известный журналист и писатель Виталий Коротич. Об этом в соцсетях сообщил историк Виктор Мироненко.

Журналист родился в Киеве в 1936 году и получил разностороннее образование, окончив медицинский и педагогический институты.

Наибольшую известность Коротич получил в период перестройки, когда возглавлял популярный журнал «Огонек» с 1986 года. Всего за два года тираж журнала вырос с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров.

Коротич был лауреатом многочисленных премий, включая Государственную премию Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко, Государственную премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.

С 1991 по 1998 год писатель работал профессором в Бостонском университете. За свои профессиональные достижения был удостоен ордена Октябрьской Революции, Почета и Ярослава Мудрого V степени.

Ранее стало известно о смерти советского актера Николая Калинина.