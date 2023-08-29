Появились эксклюзивные кадры с пожара в Геленджике

Появились новые эксклюзивные кадры лесного пожара, бушующего в Геленджике. Фото и видео с места происшествия предоставлены корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Согласно предварительным данным, пожар случился по вине 40-летнего местного жителя, который оголил электро-кабели во время того, как готовил их к последующей продаже. Уточняется, что оголенные мужчиной провода привели к возгоранию земной подстилки, а спровоцированный пожар может угрожать жизням животных в местном «Сафари-Парке».

Правоохранительными органами уже было организовано проведение проверки в отношении подозреваемого, об этом сообщили в местном ГУ МВД.

Недавно поступала информация о том, что из-за ураганного ветра в регионе, лесной пожар уже разросся до площади в 5 гектаров.

Изначально сообщалось о том, что возгорание леса случилось возле микрорайона Куприянова щель. На месте работает почти 200 пожарных.