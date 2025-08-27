Появились новые подробности об исчезновении в Босфоре российского пловца

Сигнал с трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время массового заплыва через Босфор, продолжает поступать из акватории пролива, пишет турецкая газета A haber.

Несмотря на это, точное местонахождение спортсмена установить не удается. Поисково-спасательная операция с участием турецкой береговой охраны продолжается.

Напомним, 24 августа Свечников, являющийся мастером спорта по плаванию и основателем собственной школы, принимал участие в 37-м по счету международном заплыве через пролив Босфор.

Мероприятие, организованное Национальным олимпийским комитетом (НОК) Турции, собрало в этом году 3 тыс. участников из 81 страны. Россиянин стал единственным, кто не вышел на финиш.

На данный момент единой версии произошедшего нет. Существует вероятность, что спортсмен мог самостоятельно выбраться на берег в неожиданном месте и по каким-либо причинам не выходит на связь. Однако основной поиск сконцентрирован на акватории, откуда продолжает поступать сигнал с трекера Свечникова.

Родственники и друзья пропавшего, которые прибыли с ним в Стамбул 23 августа, самостоятельно подключились к поискам. Они отмечают, что для Свечникова этот заплыв был первым опытом преодоления такой дистанции на открытой воде.

Прокуратура Стамбула начала собственную проверку по факту исчезновения российского пловца. Следователи берут показания у знакомых и коллег спортсмена, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее жена пропавшего Николая Свечникова обратилась к российским туристам с просьбой помочь в поисках мужа.