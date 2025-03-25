Появились новые подробности пропажи 15-летней школьницы из Москвы

Спустя день после пропажи несовершеннолетняя ученица школы была обнаружена. Выяснилось, что она продала ювелирные изделия своих родителей и на вырученные средства арендовала жилье. Об этом стало известно из сообщения телеграм-канала SHOT.

24 марта ученица одной из школ, проживающая в Новой Москве на улице Черемушки, ушла из дома и не вернулась. По предварительным данным, она общалась по телефону с мошенниками. На следующий день мать девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Через некоторое время школьницу обнаружили живой и здоровой квартире на улице Профсоюзная на западе столицы.

Согласно информации, полученной каналом от источника, в день своего исчезновения школьница взяла с собой шесть золотых цепочек и одну серебряную, золотой крестик, ожерелье, браслет и серьги с жемчугом, а также золотое кольцо и часы. Кроме того, девочка сделала фотографии своих украшений и отправила их кому-то.

После этого школьница реализовала ювелирные изделия и встретилась с приятельницей. На вырученные средства они сняли жилье.

В настоящее время проводится расследование для установления виновных в произошедшем.