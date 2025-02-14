Появились подробности попадания ртути в слойку из московской пекарни
СК: ртуть в слойки из пекарни в Москве добавил коллега пострадавшего
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Стали известны подробности с отравлением слойкой из пекарни в Москве, сообщила «Лента.ру». По данным Следственного комитета РФ, опасный химический элемент попал в хлебобулочное изделие извне — его вколол знакомый пострадавшего мужчины.
По предварительным данным следствия, мужчина, испытывающий ревность к девушке, решил отравить знакомого, с которым она общалась. Для осуществления своего плана он приобрел не менее четырех ртутных градусников и, используя шприц, добавил их содержимое в слойки, купленные для своего «конкурента».
Обвиняемый вколол токсичное вещество в слойки и передал угощение своему знакомому. После употребления отравленной пищи потерпевший был срочно доставлен в больницу. Как отметили в ведомстве, на протяжении процесса следствия обвиняемый симулировал недомогания в попытке избежать подозрений.
Также в ходе расследования россиянин выдвигал противоречивые версии происходившего, пытаясь представить инцидент как несчастный случай.
12 февраля в СМИ появилось сообщение об отравлении двух мужчин на юго-западе Москвы. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить эту информацию. По факту случившегося было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Врач-терапевт Надежда Чернышов ранее рассказала о последствиях употребления слоек с ртутью.