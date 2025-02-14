Появились подробности попадания ртути в слойку из московской пекарни

Стали известны подробности с отравлением слойкой из пекарни в Москве, сообщила «Лента.ру». По данным Следственного комитета РФ, опасный химический элемент попал в хлебобулочное изделие извне — его вколол знакомый пострадавшего мужчины.

По предварительным данным следствия, мужчина, испытывающий ревность к девушке, решил отравить знакомого, с которым она общалась. Для осуществления своего плана он приобрел не менее четырех ртутных градусников и, используя шприц, добавил их содержимое в слойки, купленные для своего «конкурента».

Обвиняемый вколол токсичное вещество в слойки и передал угощение своему знакомому. После употребления отравленной пищи потерпевший был срочно доставлен в больницу. Как отметили в ведомстве, на протяжении процесса следствия обвиняемый симулировал недомогания в попытке избежать подозрений.

Также в ходе расследования россиянин выдвигал противоречивые версии происходившего, пытаясь представить инцидент как несчастный случай.

12 февраля в СМИ появилось сообщение об отравлении двух мужчин на юго-западе Москвы. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить эту информацию. По факту случившегося было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Врач-терапевт Надежда Чернышов ранее рассказала о последствиях употребления слоек с ртутью.