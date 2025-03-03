Появились подробности смерти основателя «Вымпелкома» Зимина

Основатель одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России — «Вымпелкома», а также фонда «Династия»*, Дмитрий Зимин умер в Швейцарии по собственному решению. Об этом стало известно из фильма Веры Кричевской «Близкие», который она представила на фестивале «Артдокфест» в Риге, пишет журнал Forbes.

В фильме рассказано, что Зимин в 2021 году принял решение покинуть этот мир с помощью эвтаназии. Эту процедуру ему провели в Швейцарии. Зимину тогда было 88 лет, он болел раком.

В 1992 году Зимин принимал участие в создании компании «Вымпел-Коммуникации», которая сейчас известна как «Билайн». В 2001 году предприниматель продал свой пакет акций в «Вымпелкоме» группе «Альфа», но продолжал активно участвовать в жизни компании, получив звание почетного президента в 2019 году.

Кроме того, в 2002 году он основал фонд «Династия», который оказывал поддержку российской науке. Однако в 2015 году фонд был включен в реестр некоммерческих организаций (НКО)-иноагентов, после чего Зимин принял решение прекратить его финансирование.

В России эвтаназия запрещена на законодательном уровне. В Швейцарии активная эвтаназия также запрещена, однако оказание помощи в совершении самоубийства является законным при условии, что самоубийство осуществляется самим лицом, желающим уйти из жизни.

Ранее стало известно о смерти композитора Адриана Корчинского. Он умер от гипертонии.

*внесена в реестр НКО-иноагентов.