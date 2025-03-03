Композитор Адриан Корчинский умер от гипертонии

Адриан Корчинский, создатель музыкальных произведений для таких звезд, как Лариса Долина и Иосиф Кобзон, скончался в возрасте 65 лет, сообщил телеграм-канал SHOT. Причиной ухода из жизни известного пианиста стала гипертония.

По сведениям канала, трагедия произошла в московской квартире музыканта, расположенной на Хамовническом Валу. Вечером, находясь в компании жены, Корчинский внезапно потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Адриан Корчинский был членом Союза композиторов России и обладателем премии ЮНЕСКО. Его музыка звучала в исполнении Ларисы Долиной, Николая Караченцова, Иосифа Кобзона и других популярных певцов. Он также создавал музыкальное оформление для телепрограмм на российских каналах.

Ранее, 1 марта, после продолжительной болезни ушел из жизни композитор Юрий Мартынов. Ему было 67 лет.