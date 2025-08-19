Появились подробности жестокого нападения подростка-иностранца на старика в Электростали

В подмосковной Электростали произошел шокирующий инцидент — группа подростков, среди которых был выходец из другой страны, жестоко избила пожилого мужчину. Как передает портал REGIONS, преступление было совершено 17 августа возле железнодорожной станции, где пенсионер сделал замечание компании несовершеннолетних.

Отмечается, что основным нападавшим стал подросток по кличке Черный, который ранее уже отличался агрессивным поведением. Как рассказал бывший одноклассник школьника, юноша систематически издевался над учителями и устраивал драки со сверстниками, используя навыки смешанных боевых искусств для нападения на более слабых.

Во время инцидента Черный нанес мужчине многочисленные удары, из-за чего старик упал. Один из сообщников добавил пинок в живот, от которого у пенсионера изо рта хлынула кровь. Несмотря на тяжесть полученных травм, пострадавший не стал обращаться в правоохранительные органы.

Благодаря оперативной работе полиции все четверо участников нападения в возрасте 15-17 лет были задержаны. Дело взяли на личный контроль глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин и прокурор Московской области.

По мнению адвоката Даниила Лунева, подросткам может грозить до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство», однако при установлении тяжкого вреда здоровью дело может быть переквалифицировано на более строгую статью.

Ранее сообщалось, что на Алтае подростки избили члена «Русской общины» из-за замечания о поведении.