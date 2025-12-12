Появились подробности жуткой истории с кражей домашних собак в Подмосковье

Задержанный 67-летний житель Московской области Сергей Пай, подозреваемый в краже и убийстве собаки по кличке Сима, признался, что хотел вылечить с помощью животного от «непонятной простуды» жену и дочь. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

По словам россиянина, его семья несколько месяцев страдала от сильного кашля, который не проходил. Пай утверждает, что поверил в народное средство — собачий жир.

В начале ноября, увидев на улице черно-белую собаку, он схватил ее, убил, а затем планировал добавлять собачий жир в молоко для членов своей семьи.

Также Пай признался, что искал через интернет покупателей собачьего мяса, предполагая продать его в корейские рестораны.

Хозяйкой убитой собаки является жительница поселка Остафьево. В день происшествия ее супруг работал в гараже и ненадолго отпустил Симу с поводка погулять, после чего питомец пропал.

У задержанного есть жена, 34-летний сын и 27-летняя дочь. Сообщалось, что ему грозит до 7,5 лет лишения свободы.

В отношении россиянина завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным, а также о краже.

