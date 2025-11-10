«Всем магазином приятного аппетита желали»: житель Подмосковья утащил в трусах 3 кг свинины

В супермаркете поселка Голубое Солнечногорского округа зафиксирована курьезная кража — местный житель попытался похитить солидный кусок свиной шеи весом 3 килограмма, спрятав его в собственном нижнем белье. Подробности этой гастрономической кражи выяснил REGIONS .

Для осуществления неординарного плана мужчина уединился за торговыми стеллажами с коробками, однако его действия в деталях зафиксировала система видеонаблюдения. Сотрудники магазина, обнаружив пропажу, опубликовали видеодоказательства в социальных сетях, сопроводив запись ироничным комментарием.

«Вот этот товарищ мясо прихватил. Шея, кусок 3 кг. Вкусно, наверное. Весь вечер ему вчера всем магазином приятного аппетита желали», — рассказали работники магазина в соцсетях.

Правовые последствия для предприимчивого вора могут оказаться серьезнее, чем кажется. Как поясняет юрист Валентин Власов, подобное деяние квалифицируется как мелкое хищение. Если стоимость свиной шеи не превышает 1000 рублей, нарушителя ждет административная ответственность. Однако санкции по этой статье предусматривают существенный штраф — до пятикратной стоимости украденного, но не менее одной тысячи рублей, либо более строгое наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток.

Учитывая текущие розничные цены на свинину, три килограмма мясного продукта вполне могут превысить порог в 1000 рублей, что делает ситуацию для злоумышленника особенно неприятной.

