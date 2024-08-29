Украинские боевики убили троих детей в районе Малой Локни в Курской области. Подростки пытались выбраться из региона в безопасное место на мотоцикле. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет. Его слова передают журналисты ТАСС.

Российский военный сравнил представителей ВСУ с фашистами во время Великой Отечественной войны. По его словам, украинские солдаты убили детей выстрелами в спину, предварительно подсказав им дорогу.

Очевидец заявил, что есть и другие случаи гибели мирных жителей из этого населенного пункта от рук украинских боевиков. Накануне на площади возле магазина расстреляли пожилых людей, которые ждали транспорт для эвакуации.

Ранее сообщалось о том, что ПВО сбила шесть украинских дронов в небе над Россией минувшей ночью.