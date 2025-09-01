Появилось видео задержания мужчин, напавших на полицейского в подмосковном Щелково

Видеозапись, на которой запечатлено задержание мужчин, напавших на сотрудника полиции в подмосковном городе Щелково, опубликована на официальном сайте регионального управления Росгвардии.

Согласно сообщению ведомства, злоумышленники являются выходцами из стран ближнего зарубежья.

Вечером в понедельник, 1 сентября, трое мужчин напали на полицейского в штатском около торгового центра «Глобус». Сотрудник МВД заметил, как они ссорились с охраной ТЦ, подошел к ним, показал удостоверение и попросил выйти на улицу. Однако мужчины набросились на полицейского. Он был вынужден применить травматический пистолет, но все равно получил серьезные травмы.

Одного из участников нападения задержали почти сразу — им оказался гражданин Таджикистана. Впоследствии Росгвардия арестовала еще двух человек.