Появление лося на дороге спровоцировало смертельное ДТП под Новосибирском

В Чулымском районе Новосибирской области произошла авария, в результате которой два человека погибли, сбив лося. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате столкновения с животным автомобиль оказался в кювете и врезался в дерево. Водитель и его пассажирка погибли от полученных травм.

«Водитель, двигаясь по автодороге Р-254 со стороны города Новосибирска в сторону города Омска, допустил наезд на дикое животное (лось), которое перебегало дорогу», – отмечается в заявлении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия задействованы региональные оперативные службы.