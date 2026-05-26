Американский врач Шон Давайе Мотлах в беседе с Yahoo развеял главные страхи, которые годами удерживают людей от визита к дантисту. По его словам, самая частая причина, по которой пациенты откладывают лечение, — это не просто страх боли, а глубокое чувство смущения, которое со временем только усиливается. Люди начинают предполагать худшее: что зубы уже не спасти или что потребуется длительное и мучительное лечение. На самом деле, как подчеркнул Мотлах, состояние редко бывает настолько экстремальным, каким его рисует воображение.

Стоматолог призвал перестать испытывать неловкость из-за здоровья полости рта. Он объяснил, что задача врача — не критиковать, а помогать, и избегание помощи не делает человека безответственным. Чаще всего за этим стоят страх, финансовые трудности или неудачный опыт в прошлом. Само по себе решение переступить порог кабинета доктор назвал поступком, заслуживающим уважения.

Кроме того, Мотлах напомнил, что современные технологии сделали визиты к стоматологу значительно менее болезненными, чем их помнят пациенты предыдущих поколений. Он заверил, что сегодня стоматология способна справиться с большинством проблем, независимо от того, как долго человек откладывал лечение.