«Пойду поклонюсь всем святым, помолюсь»: экстрасенс рассказала, что нужно прочитать, чтобы стать богатым

Глядя на то, как богатые и знаменитые личности улыбаются со страниц газет и журналов, обычному человеку остается только завистливо и горестно вздыхать. Владельцы фамильных состояний и успешных предприятий рассказывают, что стать богатым очень просто. Но так ли это на самом деле? Оказывается, да! Нужно просто знать способ.

Популярная ясновидящая Инна Мишина поделилась словами древнего заговора на привлечение денег, а также рассказала, что необходимо положить в кошелек, если финансовый вопрос стоит остро.

Древний заговор на воду

Заговор на воду принесет материальное благополучие. По словам ясновидящей, читать его надо каждый день перед сном. Вода может быть абсолютно любая. Перед заговором обязательно трижды прочесть молитву «Отче наш» и оставить воду на час.

«Встану я раб или раба Божия, (свое имя — Прим. ред.), благословясь, и пойду, перекрестясь, из избы дверями, со двора воротами. Все затворы отворяю, за вороты обойду, выйду в чистое поле, стану на просторе, в чистом поле, синем море, океане, белый камень, что на острове Буяне. На том камне все святые угодники стоят. Пойду поклонюсь всем святым, помолюсь. Все угодники святые, заступитесь за меня, раба или рабу божию. Молите Бога обо мне, о моем добре, аминь, аминь, аминь», — поделилась тайным знанием с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Мишина.

Ясновидящая подчеркнула, что заговор очень сильный и поможет каждому.

Фото: [ Социальные сети ]

Мышка и скарабей

Чтобы усилить действие магических слов, нужно обязательно положить в кошелек фигурку мышки или скарабея. Лавровый лист в портмоне также станет мощным денежным магнитом. А амулеты в виде ложечки, лопатки или дерева привлекут денежный поток. Они должны быть из серебра, ведь серебро притягивает энергию денег, напомнила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала череду природных катастроф в 2024 году.