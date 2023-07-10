«Пойду с женой поговорю»: мужчин расстроил тот факт, что женщинам для счастья не нужен интим

Женщины рассказали, что им нужно для счастья. По словам участниц опроса , проведенного Superjob, прекрасному полу необходим достаток (59%), любовь (57%) и семья (53%).

При этом материнство и построение карьеры как критерии счастья выделяют около трети респонденток, а свободу ценит около четверти. Многих пользователей Сети удивил тот факт, что интимная жизнь как составляющая счастья признается только одной россиянкой из десяти.

«Не знаю, как это принять. Может, это даже ущемляет мое мужское достоинство. Пойду с женой поговорю что ли», — написал пользователь Андрей И.

Мужчины тоже высказали свое мнение о том, что более всего радует слабый пол. Чаще всего они недооценивают значение достатка и карьеры для партнерш и переоценивают роль интима и материнства.

«Как мужчина говорю за свой пол: карьера должна быть на первом месте. Хотелки женские обеспечивать и семью кормить важно»; «Наличие денег у нас и отсутствие психологических проблем у них. Пока только наоборот получается», — прокомментировали новость россияне.

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