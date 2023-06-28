Лучше полежать на диване в обнимку: разбираемся, почему некоторые вредные привычки помогают улучшить отношения в паре

Многие думают, что счастье в отношениях легче построить активным и осознанным людям. Когда у вас с утра пробежка, а вечером — концерт классической музыки. Но как оказалось, не столь полезное времяпрепровождение для отношений даже лучше.

Команда из Цюрихского университета в ходе исследования выяснила, что не слишком здоровые привычки в паре располагают к близости гораздо больше, чем полезные. Провести целый день вместе на диване или вместе насладиться вкусной, но вредной едой, не только приятно, но и помогает укреплять отношения.

«Когда вы с партнером демонтируете друг другу свои слабости, то это безусловно сближает. Позволяя себя лениться, есть вкусности и вообще быть неидеальными, мы располагаем друг друга к искренности. К тому же оба в паре чувствуют себя более комфортно и безопасно, а это опять помогает строить более крепкие отношения», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Но эксперт уточнила, что вредные привычки все еще остаются опасными для здоровья. А физическая активность и правильное питания не только нужны нам для нормальной жизни, но и также могут со временем стать основой для крепких отношений. Поэтому постоянно потакать слабостям друг друга не стоит.

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