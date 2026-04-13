Поймали неуловимое: как российские микробиологи первыми в мире выделили бактерию, способную выжить на Марсе

Ученые Томского государственного университета совершили двойной прорыв в области микробиологии, обнаружив в глубинных водах Западной Сибири не только неизвестное ранее семейство микроорганизмов, но и сумев заполучить легендарную бактерию, за которой исследователи со всего мира безуспешно охотились целое десятилетие. Как передает ТАСС со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РФ, находки были сделаны на территории сразу трех регионов — Томской, Кемеровской и Тюменской областей.

Образцы для анализа отбирались из артезианской воды в районе Белого Яра, из угольных пластов в зоне добычи метана под Новокузнецком, а также из глубинных скважин Тюменского региона. Проведя генетический анализ, микробиологи установили, что обнаруженные бактерии являются «родственниками» знаменитого микроорганизма Desulforudis audaxviator, однако степень их отличия оказалась настолько существенной, что потребовала выделения не только в отдельный вид, но и в новый род с новым семейством.

Новый род получил латинское название Desulfosceptrum tomskiensis, а семейство — Desulfosceptrumaceae. Первая часть имени отсылает к характерной форме клеток бактерий, которые, образуя споры, напоминают миниатюрный скипетр (от латинского «sceptrum»). Вторая часть названия нового рода традиционно указывает на географию открытия — Томскую область.

Параллельно с этим открытием томским исследователям удалось то, что не могли сделать ученые по всему миру с 2015 года: они сумели выделить живую культуру бактерии Desulforudis audaxviator, известной как «смелый путешественник». Ранее американские специалисты находили лишь генетические следы этого микроорганизма в шахтных водах золоторудного месторождения в Южной Африке, но «поймать» его живым не могли. Уникальность бактерии заключается в ее способности существовать в условиях, близких к марсианским — в полной темноте, без кислорода и света. Как пояснила заведующая кафедрой физиологии растений, биотехнологий и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карначук, геном этого микроорганизма не претерпел практически никаких изменений со времен суперконтинента Пангея, существовавшего около 335–175 миллионов лет назад. По мнению ученых, изначально «смелый путешественник» обитал на поверхности Земли, а на глубину попал вместе с дождевой водой, где условия для него оказались даже более комфортными.

Исследования проведены при поддержке Российского научного фонда, а их результаты опубликованы в авторитетном журнале Environmental Microbiology.