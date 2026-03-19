Пойманная у детсада рысь оказалась голодным подростком без родителей

Стали известны подробности истории рыси, которую на днях поймали в Мегионе. Как сообщает ugra-news.ru , специалисты реабилитационного центра «Инстинкт» в Красноярском крае, куда доставили животное, определили его возраст и предположили, почему дикий зверь оказался в городе.

Как сообщили в пресс-службе организации, пойманной рыси всего около десяти месяцев. По сути, это еще подросток. При осмотре выяснилось, что животное сильно истощено. По версии специалистов, рысенок мог остаться без родителей и начать самостоятельные скитания по тайге в поисках еды. Голод и заставил юную хищницу выйти к людям — впервые ее заметили рядом с детским садом.

Сейчас рысь находится в новых вольерах реабилитационного центра. Ее активно откармливают и проводят необходимое медицинское обследование. Когда зверь восстановит силы и наберет вес, специалисты начнут готовить его к взрослой самостоятельной жизни. Главная задача — адаптировать рысь к естественным условиям, чтобы после выздоровления она смогла вернуться в дикую природу.

Ранее сообщалось, что «рысь» перепугала сотрудников детского сада и подняла на уши специалистов.