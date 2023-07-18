«Поймать и посадить в погреб»: пациенты с сибирской язвой сбежали из больницы

Четверо из пяти пациентов с сибирской язвой 17-го июля сбежали из тувинской инфекционной больницы, сообщает «КП-Красноярск». Информацию подтвердили в Минздраве региона.

СанПиН предписывает выписывать больных только после полного заживления язв на коже, чего не было в случае самовольно ушедших. Однако в региональном Минздраве настаивают на том, что состояние пациентов было удовлетворительным, подчеркивая тот факт, что прецеденты передачи сибирской язвы от человека к человеку крайне редки.

В республике продолжает до 20-го июля действовать карантин из-за очередной смерти лошади от вируса.

«Как такое случилось? В инфекционных больницах должны стоять решетки на окнах. Их ознакомили с документами об уголовной ответственности?»; «Поймать и посадить в погреб. А вообще надо было заранее маячки на них повесить»; «Сами себе свинью подложили, смертность от сибирской язвы без лечения очень высокая. Возвращайте их быстрее», — возмутились россияне в комментариях.

Ранее сообщалось, что, по словам Патрушева, Пентагон нацелен на создание «расово-ориентированных» штаммов вирусов.