Поющий сербский актер пришел на замену сбежавшей Пугачевой

Наверняка многим знакомо имя Милоша Биковича. А если нет, то напомним, что он – талантливый сербский актер театра и кино. Однако, теперь встает новый вопрос – многие ли в курсе того, что он так же хорошо поет? Именно об этом написал портал «Дни.ру» .

Стало известно, что Бикович записал с Дарьей Кузнецовой потенциальный хит всех музыкальных площадок под названием «Танцуешь со мной». Почему в этом можно быть уверенным? Потому что Кузнецова является на сегодняшний день одной из главных отечественных хитмейкеров.

Она прекрасно понимает, в чем нуждается современный слушатель. И поэтому предложила Биковичу записать легкую танцевальную песню, для которой Кузнецова подготовила слова и музыку. Готовая композиция поможет расслабиться и поднять настроение. Вероятно, теперь российские слушатели окончательно переключатся с творчества сбежавшей Пугачевой.