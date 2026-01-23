«Пока я не проявил инициативу, все шло самотеком»: как родители вскрыли вспышку инфекции в саратовском детсаду

Родители воспитанников детского сада «Жар-птица» в поселке Юбилейный Саратовской области бьют тревогу из-за массового заболевания детей острой кишечной инфекцией. Как сообщает редакция ИА « Взгляд-инфо », с 15 января в одной из групп заболели уже не менее девяти детей, а также заразились некоторые взрослые.

По словам одного из родителей, лидера инициативной группы Ярослава Родионова, его дочь почувствовала себя плохо после посещения сада 19 января.

«Нашей дочке в этом году будет 4 года. Она ходит в группу „Непоседа“. В ней она стала уже девятой заболевшей», — заявил он.

У ребенка началась рвота, поднялась температура, врачи предположили острую кишечную инфекцию или ротавирус.

Изучив родительский чат, Ярослав выяснил, что первый случай был зафиксирован еще 15 января. Он самостоятельно обратился в Роспотребнадзор, после чего состоялся разговор с заведующей детским садом.

«Она сначала уверяла, что ни о каких случая не знает. Лишь после того, как я показал ей сообщения других родителей, она призналась, что о заболевших детях ей известно…» — рассказал родитель.

По словам заведующей, в саду принимают меры (дезинфекция, мытье посуды), но для закрытия группы на карантин необходимо официальное уведомление из медицинского учреждения.

Родители в чате подтверждают, что передают информацию в сад, но процесс идет медленно. Одна из мам написала: «Заболели с 18.01 на 19.01. Сначала сын, с 20.01 двое взрослых, скорая передала инфо в сад». В результате, пока официальные бумаги оформляются, инфекция продолжает распространяться.