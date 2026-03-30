«Пока, лосось!»: как семейная шутка из Щелкова превратилась в хит на ТНТ

Песня, которую когда-то сочинили ради смеха, теперь звучит на всю страну. В популярном музыкальном шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ звездные музыканты превратили композицию щелковских исполнителей Евгения Лавряша и его сестры Анастасии в настоящий хит. Клип на песню «Пока, лосось!» увидела вся Россия.

Как песня про лосося попала на федеральный канал

Идея «Конфетки» проста, но гениальна: неизвестные широкой публике авторы приносят свои треки, а профессиональные артисты переосмысливают их и создают полноценные радио-версии. Именно так и случилось с творчеством семьи Лавряшиных. Их старая, немного необычная песенка неожиданно заинтересовала продюсеров телеканала.

Клип «Пока, лосось!» был снят семьей больше семи лет назад. Однако история началась еще раньше — с короткого припева, который Анастасия сочинила после урока физкультуры, будучи школьницей. Кто именно подал идею, сейчас уже никто не помнит, но мама, писатель Юлия Лавряшина, вдохновилась и включила песенку в свою повесть для подростков. Сам клип, по словам Евгения, снимал отец на камеру, а для видео он специально сделал большие головы лососей.

Неожиданно для всей семьи прошлой осенью им написала продюсер шоу и пригласила принять участие в программе.

Как голоса и битбокс превратили локальный хит в шоу-номер

В выпуске, вышедшем 21 марта, песню переосмыслила группа Jukebox Trio из Казани, которая выступает в уникальном стиле, а капелла с элементами битбокса. Евгений Лавряш позже признался, что обработка и исполнение группы стали лучшими в том выпуске. Артисты добавили в композицию элементы электронной музыки, а после выступления продемонстрировали свои навыки, исполнив фрагмент песни без инструментального сопровождения.

Члены жюри, в состав которого вошли Тимур Родригез, Клава Кока, Алексей Чумаков и Полина Гагарина, высоко оценили выступление. Тимур Родригез подчеркнул, что номера Jukebox Trio всегда привлекают внимание и становятся вирусными в интернете. Клава Кока даже предложила коллективу совместную работу над ее будущими проектами.

Победа не главное: песня получила признание и новую жизнь

Хотя по итогам зрительского голосования композиция «Пока, лосось!» набрала 33 голоса и не прошла в финал, а победителем выпуска стала песня «Русская мода», семья Лавряшиных не расстроена. Для них это не победа, а удивительное приключение. Сам Евгений Лавряш признается, что они не ставили перед собой цели выиграть главный приз в 500 тысяч рублей, а просто получили удовольствие от процесса. Теперь их песенка, родившаяся из шутки, обрела миллионы просмотров в интернете и покорила сердца зрителей по всей России.

В новом выпуске «Конфетки» на ТНТ жюри и зрители выбирают лучшую песню, а автор-победитель получает денежный приз на развитие таланта. Однако, как показывает пример щелковской семьи, участие в шоу само по себе может стать главной наградой.

Шоу «Конфетка» выходит на ТНТ, ведущие — Гарик Мартиросян и Марина Кравец. Ранее в проекте уже звучали перепевки таких звезд, как Анна Асти, Любовь Успенская, Стас Михайлов и Григорий Лепс.

