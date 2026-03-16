В поселке Лесной Городок, что в Одинцовском округе, обычный день неожиданно превратился в уличный концерт. Двое местных школьников устроили музыкальный перформанс прямо на открытом воздухе, чем привлекли внимание прохожих и подарили им отличное настроение, сообщил REGIONS.

Предположительно, ребята возвращались домой после занятий в музыкальной школе. По дороге их настигло вдохновение: они достали трубы и начали играть. Прохожие не остались равнодушными — останавливались, слушали, подпевали знакомым мелодиям и снимали юных артистов на телефоны.

Жители поселка признаются: такое искреннее выступление стало настоящим подарком посреди рабочей недели и добавило красок в привычную суету. Они надеются, что талантливые ребята еще не раз порадуют округ своим мастерством, а их пример вдохновит других детей на путь в искусство.

«Это было невероятно трогательно! Видеть, как дети с таким увлечением играют на инструментах, — настоящее вдохновение. В наш быстрый век такие маленькие радости очень важны. Музыка ребят подарила мне отличное настроение на весь день», — поделился впечатлениями с REGIONS местный житель Дмитрий Волков.

