Грязная фотозона и не только: чем ивент-агентство могло испортить скандальную вечеринку Ивлеевой

После того, как Анастасия Ивлеева переложила вину за «голую вечеринку» на ивент-агентство DEPARTAMENT, последнее объявило о закрытии. Процедуру начали 12 января.

Но закономерно возникает вопрос: насколько формат и стиль вечеринки зависел от агентства? Могли ли исполнители исказить замысел заказчика так, чтобы результат оказался возмутительным? Разобраться в этом нам помогла Ирина Кирина, владелица ивент-агентства Dimirano.

«В договоре, заключенном между сторонами, ИП Ивлеева числится заказчиком, а DEPARTAMENT — исполнителем. По этой логике и вся ответственность лежит на них, как заявляет блогерша. Но, опираясь на свой опыт, могу с уверенностью сказать, что это не совсем так», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Организация любого мероприятия, добавила эксперт, задача не из легких. Процесс требует не только креативных идей, но и предполагает кропотливую работу с документами и договорами. Важно предусмотреть все возможные нюансы, связанные с финансами и сотрудниками, вовлеченными в проект. И, конечно, обсудить и тщательно зафиксировать все ключевые моменты: общую концепцию, идею и другие детали клиент всегда согласовывает заранее. И она так же, как сроки выполнения задач и ответственность сторон, фиксируется в договорах.

«Организаторы могут быть виноваты в некачественном исполнении. Например, грязная фотозона с дефектами — ошибка организаторов, а вот оформление фотозоны и ее смысл выбирает или предлагает заказчик. DEPARTAMENT — крупный игрок нашей индустрии, с большим опытом, а значит знает обо всех этих нюансах. Мы сами неоднократно страдали от сырых техзаданий блогеров, поэтому теперь прописываем подробный чек-лист по работе с известными личностями», — призналась Кирина.

Она отметила, что организатор не может самовольно настолько изменить формат вечеринки, чтобы она вызвала такое негодование. Поэтому, даже если агентство предлагает идею «на грани», заказчик решает, соглашаться ему, или нет, а значит, и несет ответственность.

Ранее стало известно, что будет с Ольгой Орловой из-за слива видео с «голой вечеринки» Ивлеевой.