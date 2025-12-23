«Пока не все решено»: юрист объяснила, почему Долиной пока не грозит выселение

Арбитражный спор о квартире между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье продолжается. Как сообщил Пятый канал со ссылкой на юриста Илону Гуськову, нынешний статус-кво сохранится до вынесения окончательного вердикта Московским городским судом.

Эксперты поясняют, что преждевременные выводы делать не стоит — Долина и ее внучка, прописанная в апартаментах, сохраняют законное право проживания до вступления судебного решения в силу. Только в случае, если высшая судебная инстанция поддержит позицию Лурье, певице придется добровольно выписаться и освободить жилплощадь.

На фоне напряженного процесса Лариса Долина выразила признательность родным.