«Пока неспокойно»: россиянам рассказали о колебаниях магнитного поля на неделю

Магнитное поле Земли сохранит нестабильность до конца недели. Об этом в своем телеграм-канале написала метеоролог Татьяна Позднякова.

Синоптик на своей странице в соцсетях опубликовала подробный график магнитных колебаний, с которым ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня». Судя про приведенным данным, в прошедшие сутки обстановка менялась от слабовозмущенной до слабой магнитной бури.

Специалист Позднякова ожидает, что в период с 22 по 24 августа геомагнитная обстановка будет варьироваться от спокойной до слабо возмущенной. Синоптик также сообщила, что 25 августа возможны новые периоды возмущения магнитного поля.

Обычно в эти дни метеочувствительным людям рекомендуется следить за своим самочувствием и при необходимости ограничить физические и эмоциональные нагрузки.

Ранее синоптик предположила, что минувшая ночь в Москве может стать последней теплой в этом месяце.