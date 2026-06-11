Пока обычная рыбалка не обернулась ЧП: камыш едва не пробил легкое в Саратовской области мужчине

В Саратовской области молодой мужчина получил опасную травму после падения с мостика во время рыбалки. Сухой стебель камыша проткнул ему область подмышки и привел к серьезным осложнениям. Об этом сообщает пресс-служба ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница», передает Газета.ру.

Рыбалка закончилась экстренной госпитализацией

В Балакове Саратовской области молодой человек пострадал во время рыбалки на озере Линево. По данным медиков, мужчина потерял равновесие и упал с мостика высотой около полутора метров прямо в прибрежные заросли. Один из сухих стеблей прошлогоднего камыша пробил левую подмышечную область пострадавшего. После травмы у него появились проблемы с дыханием, а находившийся рядом друг незамедлительно вызвал скорую помощь.

Опасность обнаружили уже в больнице

На первый взгляд рана не выглядела тяжелой, однако во время обследования врачи заметили ухудшение состояния пациента. У молодого человека нарастала одышка, снижался уровень кислорода в крови, а под кожей начал скапливаться воздух. В результате специалисты диагностировали пневмоторакс.

Врачи предотвратили тяжелые последствия

Хирурги оперативно установили дренаж, благодаря чему удалось удалить скопившийся воздух и восстановить работу легкого. По словам врачей, стебель камыша прошел всего в нескольких миллиметрах от крупных сосудов и нервов, избежав критических повреждений. Сейчас пациент продолжает находиться под наблюдением специалистов.