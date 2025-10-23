Показания дяди против племянника: суд оставил в СИЗО журналиста Аллаярова еще на полгода

Свердловский областной суд продлил срок содержания под стражей редактору URA.RU Денису Аллаярову до 13 апреля 2026 года, отклонив ходатайство о переводе под домашний арест. Об этом сообщило само уральское новостное агентство, следящее за судьбой своего сотрудника.

Журналист, находящийся в СИЗО с 5 июня, обвиняется в передаче взятки своему родному дяде — бывшему начальнику угрозыска Андрею Карпову. По данным уральского издания, ключевое доказательство, факт передачи денег, в материалах дела якобы отсутствует.

Как выяснили в URA.RU, основой обвинения стали исключительно показания Карпова, который сам проходит по трем статьям УК РФ, включая получение взятки, и заключил сделку со следствием.

На заседании Аллаяров указывал на наличие хронического заболевания (пиелонефрита), подтвержденного места проживания и финансовой обеспеченности, однако суд удовлетворил ходатайство прокурора. Таким образом, журналист останется под стражей на срок длинной почти в полгода.

Адвокаты тем временем утверждают, что Карпов мог оговорить племянника для смягчения собственной участи — после дачи показаний против Аллаярова его перевели под домашний арест. В ходе следствия, завершенного за рекордные 2,5 месяца, сумма предполагаемой взятки выросла с 20 до 120 тысяч рублей.

Версия о передаче денег через бабушку основана на обычных финансовых переводах внука для помощи пожилой родственнице, включая оплату стоматологических услуг. Издание указывает, что в СИЗО к журналисту якобы неоднократно поступали предложения от лиц, представившихся сотрудниками ФСБ, с требованием признать вину и дать показания против бизнесменов под угрозой переквалификации дела на государственную измену.

Аналогичное давление, по версии портала, оказывалось на других сотрудников редакции, включая руководителя региональных проектов Игоря Сергеева, которого доставили на допрос во время отпуска.

Отметим, что следующее заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 28 октября.

