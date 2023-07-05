«Покажут, как ствол загнуть»: из-за мятежа Пригожина полицейских Подмосковья обучат тактике городского боя

В курс войдет стрельба из ручного пулемета, тактическая медицина и метание осколочных гранат. По данным издания, подобные меры связаны с тем, как полиция показала себя во время мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Напомним, что сотрудников правоохранительных органов области экстренно перебросили в столицу 24 и 25 июня.

Источники сообщают, что не все в ведомстве отнеслись положительно к подобной инициативе. Мужская часть полиции понимает необходимость подобных занятий, а женская — недовольна и старается любыми способами их избежать.

«Надеюсь, они это нормально организуют, а не как с ежегодной аттестацией по физкультуре»; «Чтобы противостоять штурмовым подразделениям в городе требуется тренироваться минимум раз в неделю, причем всем подразделением»; «А чем отличается применение АК и ПМ в рамках городских боестолкновений от обычных условий? Покажут, как ствол загнуть, чтоб из-за угла стрелять?» — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что МВД утвердило порядок ограничения прав военнообязанных на управление авто за неявку в военкомат.