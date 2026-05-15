«Показываем все как есть»: Лерчек ответила хейтерам кадрами из палаты и шрамом на спине
Блогерша Лерчек показала шрам на спине в ответ на обвинения во лжи о раке
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, столкнувшаяся с диагнозом «рак желудка четвертой стадии», прервала молчание на фоне обвинений в симуляции болезни. В своих соцсетях она опубликовала видео, в котором показала условия, в которых проходит очередной, уже пятый курс химиотерапии.
«Я знаю, что вокруг очень много разных слухов. Мне самой очень морально тяжело жить в такой ситуации и лечиться. Вот, показываем все как есть», — обратилась к зрителям блогерша.
В кадр попали больничная палата, кровать и капельница с препаратом. Кроме того, Чекалина продемонстрировала шрам от операции на спине и рассказала, что из-за метастазов у нее разрушился позвоночный диск.