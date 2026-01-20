«Показывайте паспорт»: в популярной сети магазинов в Москве подросткам не продали колоду карт

В московских магазинах популярной розничной сети несовершеннолетним покупателям начали отказывать в продаже игральных карт. Об этом свидетельствует случай, о котором рассказала подписчица телеграм-канала Mash.

По ее словам, 12-летняя сестра попыталась купить колоду карт в одном из магазинов, однако кассир неожиданно потребовала у девочки паспорт для подтверждения возраста. Не обнаружив документа, женщина отказала в продаже.

Отмечается, что аналогичные ограничения в торговой сети действуют на покупку спичек, зажигалок и пиротехники.

При этом прямого законодательного запрета в России на продажу игральных карт несовершеннолетним не существует, равно как и нет запрета на саму игру в карты для детей.

В пресс-службе розничной сети объяснили такую политику перестраховкой. По их мнению, продажа атрибутов, которые можно использовать в азартных играх, несовершеннолетним может быть истолкована как косвенное нарушение законодательства в этой сфере.

