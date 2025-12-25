Еще один регион России готовится к полному запрету вейпов

ЯНАО демонстрирует уникальные для России результаты в борьбе с курением: по данным Минздрава, здесь курит лишь 11% населения — это самый низкий показатель в Уральском федеральном округе. Однако регион не собирается останавливаться на достигнутом, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Как заявил губернатор Дмитрий Артюхов на прямой линии, как только будет принят соответствующий федеральный закон, вейпы полностью исчезнут с ямальских прилавков. Это решение — не просто запретительная мера, а логичное продолжение системной политики, где профилактика и просвещение уже дали реальный эффект: продажи сигарет в регионе, в отличие от общероссийского роста, снижаются.

Помимо подготовки к запрету вейпов, в каждом муниципалитете работают кабинеты по отказу от курения. В 2024 году за помощью туда обратились 2315 человек, и 15% из них при поддержке специалистов смогли побороть зависимость. Параллельно активисты вместе с полицией проводят рейды по магазинам, нарушающим запрет продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

При этом медики, как руководитель сосудистого центра Аурика Рагозина, доступно объясняют механизм разрушения здоровья: каждая сигарета повреждает сосуды, запуская процесс роста бляшек, что в итоге приводит к инфаркту или инсульту.

По данным из открытых источников, о планах ввести полный запрет на продажу вейпов или активной разработке соответствующих законопроектов заявили Пермский край, Пензенская область, Нижегородская область, Хабаровский край, Алтайский край, Санкт-Петербург, Магаданская область, Чукотский автономный округ, а также ряд республик Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что РПЦ требует полного запрета вейпов.