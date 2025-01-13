Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший территорию Украины, рассказал, что в начале спецоперации подвергался пыткам со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

Дмитрука и двоих его помощников прямо на улице похитили вооруженные люди. Их связали и избили.

Потом пленников посадили в подвал.

Артем Дмитрук вспоминает, что его держали на мокром и холодном полу, до него доносились крики других людей и ужасные звуки пыток.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский снова умудрился «поймать» под Курском солдат КНДР.