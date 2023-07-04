Поклонники испугались нового болезненного снимка Анастасии Волочковой

Известная балерина в свои 47 лет все еще остается предметом обсуждения и споров в сети. Как пишет издание «Утро.ру» , недавняя публикация блондинки вызвала бурную реакцию у подписчиков.

Хоть в последнее время Анастасия Волочкова и публикует эффектные кадры с фотосессий в новых образах, немногие остаются от них в восторге. Все дело в свежем снимке, на котором известная балерина смотрится нездорово. Комментаторы вместо комплиментов в один голос пишут, что она выглядит бледно и болезненно.

К тому же, некоторые посчитали, что у Волочковой выскочила страшная родинка на шее. На самом деле ею оказалось дорогое украшение. И, каким бы красивым ни было ее белое пышное платье, видно, что внешне артистка балета все же изменилась. А может в дело вошли фильтры для фотографий.