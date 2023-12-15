Поклонники с трудом узнали изменившегося мужа Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышев предстал перед фанатами бледным и был едва похож на себя.

Супругу Анастасии Заворотнюк нелегко: уже несколько лет его «прекрасная няня» борется с онкологией и не выходит в свет. Поклонники не знают подробностей о здоровье звезды, а родные упорно молчат. Не стал исключением и Чернышев, которому приходится мириться с этой ношей.

Как сообщает портал «Дни.ру», внешний вид фигуриста словно говорит сам за себя: неестественная бледность, измотанность, понурый взгляд. Все это не ускользнуло от внимательных поклонников. Даже образ князя Потемкина, который примерил Чернышев, не замаскировал изменений.

Спортсмен с Татьяной Навкой снялся для афиши постановки «Вечера на хуторе». Его загримировали, дали необычный парик и разодели в сияющий наряд. Это превратило Чернышева в другого человека, которого с трудом узнали фанаты.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк приостановила актерскую карьеру в 2019 году, когда врачи нашли у нее злокачественную опухоль мозга. Годом ранее она стала мамой. Аналогичная история происходила и с Жанной Фриске, которая родила сына, а вскоре столкнулась с онкологией. Певица умерла в 2015 году в возрасте 40 лет.