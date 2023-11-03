SHAMAN признался, почему всегда выбирает себе женщин старше его

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Даты рождение в паспорте не имеют значения, считает выступающий под псевдонимом SHAMAN популярный российский исполнитель Ярослав Дронов.

В шоу «Команда», опубликованном на Kion, Дроном поделился откровениями, почему в своей жизни предпочитает женщин более старшего возраста. Напомним, нынешняя супруга певца Елена Мартынова на 14 лет старше его.

«Возраст — это такое понятие, в голове скорее больше. Тем более, сейчас век, когда каждому человеку доступны книжки о здоровом питании, как за собой ухаживать. Столько всяких возможностей, когда можно жить и выглядеть прекрасно очень-очень много лет и чувствовать себя отлично», — поделился своими сексуальными предпочтениями SHAMAN.

В продолжение темы молодой человек напомнил, что современные представительницы слабого пола с легкостью могут сохранять свою молодость благодаря пластической хирургии и остальным достижениям косметологии. Раньше такие возможности были не доступны, заключил Дронов.

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN подарил цветы бойцу Дудаковой, которая вышла на бой UFC под его песню «Я русский».

Актуально