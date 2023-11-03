SHAMAN признался, почему всегда выбирает себе женщин старше его

В шоу «Команда», опубликованном на Kion, Дроном поделился откровениями, почему в своей жизни предпочитает женщин более старшего возраста. Напомним, нынешняя супруга певца Елена Мартынова на 14 лет старше его.

«Возраст — это такое понятие, в голове скорее больше. Тем более, сейчас век, когда каждому человеку доступны книжки о здоровом питании, как за собой ухаживать. Столько всяких возможностей, когда можно жить и выглядеть прекрасно очень-очень много лет и чувствовать себя отлично», — поделился своими сексуальными предпочтениями SHAMAN.

В продолжение темы молодой человек напомнил, что современные представительницы слабого пола с легкостью могут сохранять свою молодость благодаря пластической хирургии и остальным достижениям косметологии. Раньше такие возможности были не доступны, заключил Дронов.

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN подарил цветы бойцу Дудаковой, которая вышла на бой UFC под его песню «Я русский».