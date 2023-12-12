Поклонники заподозрили Агату Муцениеце в романе с новым мужчиной

Агата Муцениеце давно не распространяется о своей личной жизни, но много говорит об отношениях в личном блоге. Актриса развелась с Павлом Прилучным в 2020 году, после чего не заводила серьезных отношений и даже романов. Однако недавно звезда неожиданно вышла в свет с загадочным мужчиной.

Как сообщает портал «Дни.ру», компанию Муцениеце уже дважды составил известный ресторатор Владимир Перельман: сначала пара пришла на светское мероприятие, приуроченное к выходу сериала «Тонкий вкус», а вскоре их увидели на премьере проекта «Честный развод — 3. Бенефис». Звездные гости улыбались, не могли оторвать друг от друга глаз и держались на близком расстоянии. Теперь актрису и бизнесмена подозревают в романе.

«В этот вечер как-то особенно хотелось пококекничать» - написала в соцсетях Муцениеце и вызвала еще больший интерес.

Муцениеце и Перельман также позировали перед камерами, и многие фанаты сочли, что они смотрятся гармонично. Однако что именно связывает знаменитостей пока точно неизвестно. Сама актриса хранит молчание о своем возможном романе.