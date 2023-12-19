Покойный Шатунов неожиданно стал любимчиком Запада

Зарубежные слушатели после тренда на песню Кати Лель «Мой мармеладный» стали интересоваться российскими исполнителями. Как сообщает издание «Утро.ру», иностранцы обнаружили хиты Юрия Шатунова, почившего летом 2022 года. Особенно им понравилась песня «Седая ночь», которую крутили еще на дискотеках в 2000-е и позже.

Под этот русский ретро-мотив на Западе стали записывать многочисленные видео, чем создали новый тренд. Сам хит Шатунова уже набрал более трех миллионов прослушиваний. Некоторые иностранные радиостанции даже включают трек по просьбам слушателей.

Таким образом, Шатунов и его творчество покорили европейцев и американцев.

Напомним, что артист скончался от острой сердечной недостаточности на 49-м году жизни.