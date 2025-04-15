Поколение Великой Отечественной войны: Жительница Щелково получила помощь и поддержку в преддверии 80-летия Победы

«Пережитый в детстве страх остался со мной навсегда. Мы жили в Сталинградской области, и над нами постоянно пролетали самолеты, гремели взрывы. Мои старшие сестры рассказывали мне, как во время просмотра фильма в местном клубе произошел взрыв. Они сумели избежать трагедии, но многие погибли. В зрелом возрасте мне пришлось пережить еще один период тревог, когда моего супруга призвали на Венгерскую войну после срочной службы. Эти события оставили глубокий след в нашей семье и служат постоянным напоминанием о том, насколько ужасными могут быть последствия вооруженных конфликтов», — рассказала женщина.