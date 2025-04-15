Поколение Великой Отечественной войны: Жительница Щелково получила помощь и поддержку в преддверии 80-летия Победы
Фото: [Мособлгаз Восток]
Антонина Дмитриевна, жительница городского округа Щелково, является представителем поколения, родившегося во время Великой Отечественной войны. Тяжелые испытания военного времени сильно повлияли на ее детство.
«Пережитый в детстве страх остался со мной навсегда. Мы жили в Сталинградской области, и над нами постоянно пролетали самолеты, гремели взрывы. Мои старшие сестры рассказывали мне, как во время просмотра фильма в местном клубе произошел взрыв. Они сумели избежать трагедии, но многие погибли. В зрелом возрасте мне пришлось пережить еще один период тревог, когда моего супруга призвали на Венгерскую войну после срочной службы. Эти события оставили глубокий след в нашей семье и служат постоянным напоминанием о том, насколько ужасными могут быть последствия вооруженных конфликтов», — рассказала женщина.
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты Щелковской газовой службы, входящей в состав филиала «Восток» АО «Мособлгаз», оказали пенсионерке бесплатную услугу по замене устаревшего газового оборудования в ее квартире. Кроме того, работники газовой службы согрели женщину теплом человеческого общения и искренней беседой, что особенно ценно для пожилых людей.